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الإدارة الأميركية تسلم الكونجرس بيانات ترامب الضريبية

دونالد ترامب
1 ديسمبر 2022 16:33

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها طبقت قرار المحكمة العليا الذي سمح بنقل الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب إلى الكونجرس قبل عشرة أيام.

رفض ترامب، الذي أعلن مؤخرًا أنه ينوي الترشح للرئاسة في 2024، باستمرار كشف إقراراته الضريبية أثناء وجوده في البيت الأبيض، وهو ما فعله كل رئيس آخر منذ سبعينيات القرن الماضي، ولجأ إلى القضاء لمنع تنفيذ طلب برلماني للحصول على الوثائق للأعوام 2015 إلى 2020.

وبعد مسلسل طويل، سمحت محكمة استئناف فدرالية لمصلحة الضرائب، في نهاية أكتوبر الماضي، بإحالة هذه الوثائق على لجنة مجلس النواب. وقدم الرئيس السابق بعد ذلك طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لمنع تسليم هذه الوثائق.

وعلقت المحكمة في الأول من نوفمبر إرسال الوثائق بانتظار الحصول على عناصر كافية للبت في أسس القضية. وبعدما تلقت حجج الطرفين، رفضت أخيرًا طلب دونالد ترامب في 22 نوفمبر.

وصرح متحدث باسم الوزارة أن «وزارة الخزانة التزمت بقرار المحكمة الصادر الأسبوع الماضي».

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
الكونجرس الأميركي
إقرار ضريبي
ضرائب
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