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روسيا توجه اتهامات للناتو بشأن الصين

قطعة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية)
1 ديسمبر 2022 16:20

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، بتأجيج التوتر قرب الصين بطريقة تمثل مخاطر بالنسبة لروسيا.

قال لافروف، في مؤتمر صحفي "بحر الصين الجنوبي أصبح الآن إحدى تلك المناطق التي يتطلع إليها الحلف كما سبق وأن فعل في أوكرانيا لتصعيد التوتر".

وأضاف "نعلم مدى جدية الصين في التعامل مع مثل هذه الاستفزازات، ناهيك عن تايوان ومضيق تايوان، وندرك أن لعب حلف شمال الأطلسي بالنار في هذه المناطق يشكل تهديدات ومخاطر لروسيا الاتحادية، إنه قريب من شواطئنا وبحارنا مثل الأراضي الصينية".

وذكر لافروف أنه لهذا السبب تطور روسيا التعاون العسكري مع الصين وتجري تدريبات مشتركة.

وأردف "حقيقة أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحاولون خلق وضع متفجر... يفهمها الجميع جيداً".

كما اتهم وزير الخارجية الروسي حلف الناتو بمحاولة جر الهند إلى ما سماه تحالفاً مناهضاً لروسيا والصين في وقت قال إن الغرب يحاول فيه الضغط على النفوذ الروسي.

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المصدر: رويترز
بحر الصين الجنوبي
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
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