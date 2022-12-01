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تشديد إجراءات الأمن في إسبانيا بعد رسائل ملغومة

ضباط الشرطة خارج مبنى وزاري بعد إرسال عبوات ناسفة مشتبه بها مخبأة في مظاريف
1 ديسمبر 2022 15:39

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يوم 24 نوفمبر رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس الأربعاء ولقاعدة جوية اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وكان وزارة الدفاع الإسبانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.

وذكرت الوزارة في بيان أن ضباط أمن القوات الجوية تأكدوا، بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، أنه يحتوي على "جزء من آلية". ولا تزال الشرطة تفحص الطرد صباح اليوم الخميس.

وكانت الشرطة الأسبانية قد أعلنت العثور على رسالتين ملغومتين أمس الأربعاء موجهتين إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وإلى شركة إنستالازا للأسلحة في سرقسطة شمال شرق إسبانيا. وتسبب انفجار إحدى الرسائل في إصابات طفيفة لمسؤول بالسفارة الأوكرانية.

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رسائل مشبوهة
إسبانيا
بيدرو سانتشيث
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