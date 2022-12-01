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النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد

البرلمان اللبناني
1 ديسمبر 2022 14:21

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس ، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة الثامنة ، بسبب  
تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية الثامنة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان. وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم128 نائباً.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وجرى عقد سبع  جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها  يوم الخميس الماضي، 24نوفمبر الماضي، وباءت كلها بالفشل.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق  ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي. 

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المصدر: وكالات
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