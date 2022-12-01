بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض

ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مغادرتهم مطعم فيولا ماري بعد عشاء خاص في واشنطن العاصمة
1 ديسمبر 2022 12:59
يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس في البيت الأبيض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الفرنسي إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من أي شيء آخر.
يجري استقبال ماكرون بكل مراسم زيارة الدولة مع إطلاق المدفعية وعزف النشيدين الوطنيين عند وصوله وعقد اجتماع في المكتب البيضاوي ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك وتنظيم حفل عشاء رسمي.
وهو أول رئيس يخصه بايدن بمثل هذا الاستقبال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2021.
وتوجه ماكرون وزوجته بريجيت لتناول العشاء مع جو بايدن وزوجته جيل في مطعم إيطالي في واشنطن، وهو ما كان لقاء خاصا و"سياسيا" في الوقت نفسه بحسب ما قال مستشار لقصر الاليزيه.
الى جانب هذه المحادثات، سيعبر الرئيسان أيضا بالتأكيد عن توافقهما تجاه عدد من الملفات. ويقام العشاء الرسمي مساء الخميس...على الطاولات المليئة بالشمعدانات والزهور بألوان علمي البلدين، وسيتم تقديم طبق الكركند، ولحم البقر، وكعكة البرتقال.
وأصرت السيدة الأميركية الأولى، على تقديم أجبان أميركية، وبينها الجبنة الزرقاء (روكفور) من صنع أوريغون وهي أول انتاج أميركي يفوز بجائزة عالمية لأفضل الأجبان عام 2019.