الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض

ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مغادرتهم مطعم فيولا ماري بعد عشاء خاص في واشنطن العاصمة
1 ديسمبر 2022 12:59

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس في البيت الأبيض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الفرنسي إن التحالف مع الولايات المتحدة "أقوى من أي شيء آخر.

يجري استقبال ماكرون بكل مراسم زيارة الدولة مع إطلاق المدفعية وعزف النشيدين الوطنيين عند وصوله وعقد اجتماع في المكتب البيضاوي ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك وتنظيم حفل عشاء رسمي.

وهو أول رئيس يخصه بايدن بمثل هذا الاستقبال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2021.

 وتوجه ماكرون وزوجته بريجيت لتناول العشاء مع جو بايدن وزوجته جيل في مطعم إيطالي في واشنطن، وهو ما كان لقاء خاصا و"سياسيا" في الوقت نفسه بحسب ما قال مستشار لقصر الاليزيه.

الى جانب هذه المحادثات، سيعبر الرئيسان أيضا بالتأكيد عن توافقهما تجاه عدد من الملفات.
ويقام العشاء الرسمي مساء الخميس...على الطاولات المليئة بالشمعدانات والزهور بألوان علمي البلدين، وسيتم تقديم طبق الكركند، ولحم البقر، وكعكة البرتقال.

وأصرت السيدة الأميركية الأولى، على تقديم أجبان أميركية، وبينها الجبنة الزرقاء (روكفور) من صنع أوريغون وهي أول انتاج أميركي يفوز بجائزة عالمية لأفضل الأجبان عام 2019.

أخبار ذات صلة
روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين
فرنسا تؤكد تصميمها على هزيمة «داعش» ومحاربة الإرهاب
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
فرنسا
البيت الأبيض
آخر الأخبار
منتجات مصنوعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري
دنيا
صور.. غازات الاحتباس الحراري تتحول إلى منتجات وملابس
اليوم 19:19
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد الـ51»
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد الـ51»
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©