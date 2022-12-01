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السعودية.. إتاحة تأشيرة "زيارة شخصية" تسمح بتأدية العمرة

الكعبة
1 ديسمبر 2022 12:28

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وذكرت "الخارجية"، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".

 

     

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