السعودية.. إتاحة تأشيرة "زيارة شخصية" تسمح بتأدية العمرة
الكعبة
1 ديسمبر 2022 12:28
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.
وذكرت "الخارجية"، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".
وأوضحت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".