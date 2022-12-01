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الصين.. الحزن يخيم حداداً على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين
تنكيس العلم الصيني لوفاة الزعيم السابق جيانغ، في ميدان تيانانمين في بكين
1 ديسمبر 2022 11:07
اتشحت الصفحات الأولى للصحف الصينية بالسواد اليوم الخميس ونُكست الأعلام حداداً على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين الذي أثارت وفاته موجة من الحنين إلى الماضي إلى فترة حكمه.
وتوفي جيانغ (96 عاما) في منزله بمدينة شنغهاي مساء الأربعاء بعد صراع مع السرطان. ولم يتحدد موعد جنازته حتى الآن.
وخصصت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم صفحتها الأولى بالكامل لجيانغ، ووضعت صورة كبيرة له مرتديا نظارته الشهيرة.
ونُكست الأعلام في مبان حكومية رئيسية وفي السفارات الصينية في الخارج، في حين تحولت ألوان الصفحة الرئيسية لمنصتي تاوباو وجيه.دي للتجارة الإلكترونية إلى اللونين الأبيض والأسود.
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المصدر: وكالات
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