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قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بالبرازيل

منظر جوي يُظهر انهيارًا أرضيًا في طريق بعد هطول أمطار غزيرة، في ولاية بارانا ، البرازيل
1 ديسمبر 2022 09:47

قالت الحكومة الإقليمية لولاية بارانا البرازيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء إن 30 شخصا فقدوا بعد انهيار أرضي على طريق سريع في جنوب البلاد.

وتم إنقاذ ستة أشخاص منذ الانهيار الأرضي يوم الاثنين، لكن رجال الإنقاذ انتشلوا أيضا جثتين، حسبما قال مسؤولون إقليميون في بيان على تويتر.

وقال قائد فرقة الإطفاء مانويل فاسكو: "ليس لدينا طريقة لتحديد العدد الدقيق للضحايا، حيث كان من الممكن أن يكون هناك ما بين شخص واحد وخمسة أشخاص في كل مركبة. لهذا السبب نفترض أن ما بين 30 و50 شخصا في عداد المفقودين".

وشاركت في عملية البحث فرق من هيئة الإطفاء والدفاع المدني ومشغل الطريق السريع. كما استخدمت قوات الإنقاذ كاميرات التصوير الحراري للعثور على المحاصرين.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الأمطار المستمرة إلى مزيد من الانهيارات الأرضية وعرقلة جهود الإنقاذ. 

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المصدر: وكالات
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انهيارات أرضية
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