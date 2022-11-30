الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ 61 مهاجراً في القنال الإنجليزي

إنقاذ 61 مهاجراً في القنال الإنجليزي
1 ديسمبر 2022 02:20

بولوني (وكالات) 

أخبار ذات صلة
اليوم.. قمة «أميركية فرنسية» لتعزيز المصالحة
تونس تقهر بطل العالم وتودّع

أنقذت السلطات الفرنسية 61 مهاجراً من بينهم أطفال في القنال الإنجليزي أول أمس، في واحدة من أكبر عمليات الطوارئ في الشهور القليلة الماضية، إذ أدى هدوء البحار لطفرة في أعداد المهاجرين بقوارب صغيرة تجاه سواحل بريطانيا.
وقال عمال الإنقاذ في ميناء بولوني، حيث تم جلب المهاجرين إلى الشاطئ، إن نحو 30 شخصاً تعين انتشالهم من المياه الباردة بينما اندفعوا للصعود إلى متن سفينة إنقاذ فرنسية من قاربهم المطاطي الذي كان قد تسرب إليه الماء.
وقال مسؤولون، إن عملية الإنقاذ تمت داخل المياه الإقليمية البريطانية بنحو ميل بحري.
وكان مواطنون أفغان وهنود وإيرانيون وباكستانيون على متن القارب المطاطي الذي غادر الساحل الفرنسي في الساعات الأولى من الصباح حسبما قال اللاجئون.
ومنعت الشرطة الفرنسية في وقت سابق ما يقرب من 50 مهاجراً من محاولة عبور القنال إلى بريطانيا بعدما أغرى اعتدال الطقس وهدوء المياه عدداً متزايداً للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في الأيام القليلة الماضية.
وعبر أكثر من 40 ألف شخص القنال إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري في قوارب صغيرة ارتفاعاً من 28526 شخصاً في 2021. وعادة ما يؤدي اعتدال الأحوال الجوية في نوفمبر  لزيادة عدد المهاجرين.

القنال الإنجليزي
فرنسا
المهاجرين
بريطانيا
آخر الأخبار
تنكيس العلم الصيني لوفاة الزعيم السابق جيانغ، في ميدان تيانانمين في بكين
عربي ودولي
الصين.. الحزن يخيم حداداً على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين
اليوم 11:07
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©