إنقاذ 61 مهاجراً في القنال الإنجليزي

بولوني (وكالات)

أنقذت السلطات الفرنسية 61 مهاجراً من بينهم أطفال في القنال الإنجليزي أول أمس، في واحدة من أكبر عمليات الطوارئ في الشهور القليلة الماضية، إذ أدى هدوء البحار لطفرة في أعداد المهاجرين بقوارب صغيرة تجاه سواحل بريطانيا.

وقال عمال الإنقاذ في ميناء بولوني، حيث تم جلب المهاجرين إلى الشاطئ، إن نحو 30 شخصاً تعين انتشالهم من المياه الباردة بينما اندفعوا للصعود إلى متن سفينة إنقاذ فرنسية من قاربهم المطاطي الذي كان قد تسرب إليه الماء.

وقال مسؤولون، إن عملية الإنقاذ تمت داخل المياه الإقليمية البريطانية بنحو ميل بحري.

وكان مواطنون أفغان وهنود وإيرانيون وباكستانيون على متن القارب المطاطي الذي غادر الساحل الفرنسي في الساعات الأولى من الصباح حسبما قال اللاجئون.

ومنعت الشرطة الفرنسية في وقت سابق ما يقرب من 50 مهاجراً من محاولة عبور القنال إلى بريطانيا بعدما أغرى اعتدال الطقس وهدوء المياه عدداً متزايداً للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في الأيام القليلة الماضية.

وعبر أكثر من 40 ألف شخص القنال إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري في قوارب صغيرة ارتفاعاً من 28526 شخصاً في 2021. وعادة ما يؤدي اعتدال الأحوال الجوية في نوفمبر لزيادة عدد المهاجرين.