اليوم.. قمة «أميركية فرنسية» لتعزيز المصالحة

واشنطن (وكالات)

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قمة مرتقبة اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن لتكريس المصالحة الفرنسية الأميركية بعد أزمة دبلوماسية بين الحليفين المقربين رغم بعض التجاذبات بشأن الحمائية التجارية الأميركية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ 3 أيام ويأمل من خلالها البلدان الحليفان لتعزير مصالحتهما، بعد أزمة الغواصات الأسترالية، والتوصّل لتفاهمات في الملف التجاري خصوصاً.وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.وتوجّه ماكرون وزوجته إلى مطعم في العاصمة الفدرالية تلبية لدعوة وجّهها إليهما بايدن وزوجته جيل لتناول عشاء خاص يسبق حفل الاستقبال الضخم الذي سينظّم في البيت الأبيض اليوم، على شرف الرئيس الضيف. ومن المحتمل أن يشكّل هذا العشاء مناسبة للتطرّق بشكل غير رسمي للمواضيع الرئيسة التي ستتطرّق إليها القمة المرتقبة اليوم بين ماكرون وبايدن في المكتب البيضاوي.

ويأمل الرئيس الفرنسي في ثاني زيارة دولة يقوم بها للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن، أن تسهم في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للأزمة في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأميركية.

ويظهر التباين الفرنسي-الأميركي أولاً على صعيد الأزمة في أوكرانيا، حيث يعتمد ماكرون منذ بدايتها موقفاً يُزعج واشنطن، إذ يعبّر عن دعمه الكامل لكييف من جهة، فيما يحبّذ التحاور مع موسكو من أجل إنهاء الأزمة «حول طاولة المفاوضات» حين ترى كييف ذلك مؤاتياً.

ويواصل ماكرون موقفه الدبلوماسي «التوفيقي» هذا، من خلال تنظيمه مؤتمراً في باريس في 13 ديسمبر لدعم المقاومة المدنية في أوكرانيا، فيما يعد بالتحدث مجددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «في الأيام المقبلة».

والشقّ الشائك في هذه الزيارة يتعلّق على الأرجح بالملف التجاري، من أسعار الغاز الأميركي الذي تستورده أوروبا مروراً بالمنافسة مع الصين ووصولاً إلى الإجراءات الحمائية الأميركية. وبينما تخطط الولايات المتحدة لاستثمارات ودعم ضخم بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، يخشى الأوروبيون من تأثيرات هذا التشريع السلبية على منافسة شركاتهم في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة.