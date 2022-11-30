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أوكرانيا تطالب «الناتو» بأنظمة باتريوت

أرشيفية
1 ديسمبر 2022 02:21

بوخارست (وكالات)

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس، إن بلاده بحاجة لأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية أميركية الصنع لحماية بنيتها التحتية المدنية في ظل ما تتعرض له من هجمات روسية عنيفة، مضيفاً أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بهذا الشأن.
وسبق أن حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أمس الأول حلف شمال الأطلسي من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت.
وذكر كوليبا، أن بلاده ستصبح في نهاية المطاف عضواً بالحلف، لكنه قال إن هذا لا يعني أنه ليس بالإمكان فعل شيء حالياً في هذا الصدد.
وتابع في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بوخارست إن «المناقشات بشأن طلب أوكرانيا للانضمام للحزب يتعين أن تبدأ». 
في هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكين على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بوخارست إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز «نيرانه» على السكان المدنيين في أوكرانيا، حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة الأوكراني في استراتيجية لن تنجح.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
ديمترو كوليبا
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حلف الناتو
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