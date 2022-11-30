تركيا تحدد شروطا لقبول عضوية السويد وفنلندا في الناتو
وزير الخارجية التركي (يمين الصورة) مع أمين عام حلف الناتو في بوخارست
1 ديسمبر 2022 00:22
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، الأربعاء، أن بلاده تريد "تدابير ملموسة" من السويد وفنلندا قبل الموافقة على انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرومانية بوخارست على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، أنه رغم "التصريحات والتصميم الكبير" من قبل البلدين لا تزال تركيا تنتظر "تدابير ملموسة".
وأكد "لم نر بعد تدابير ملموسة في مجالات مثل تسليم مجرمين وتجميد أصول المجوعات الإرهابية وإنهاء أنشطتهم".