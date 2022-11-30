الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابة الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون بـ«كورونا»

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون
30 نوفمبر 2022 23:56

أعلن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، اليوم الأربعاء، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف، في تغريدة على موقع على تويتر، «لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بفيروس كوفيد».

وأوضح «أعاني أعراضاً خفيفة، لكني بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل».

وقال "ممتن لتطعيمي وإضافة الجرعة المعززة، الأمر الذي جعل إصابتي خفيفة".

قبل بضعة أسابيع أثبتت الفحوص أيضا إصابة كل من روشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية روبرت كاليف بكوفيد-19. 

أخبار ذات صلة
«صحة» تغلق بعض مراكز خدمات كوفيد-19
39 ألف فحص كورونا خاطئ.. و20 وفاة محل شك
المصدر: رويترز
بيل كلينتون
كورونا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
تنكيس العلم الصيني لوفاة الزعيم السابق جيانغ، في ميدان تيانانمين في بكين
عربي ودولي
الصين.. الحزن يخيم حداداً على الرئيس الراحل جيانغ تسه مين
اليوم 11:07
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©