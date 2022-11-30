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تحذيرات من تهديدات أمنية لسفارات غربية في تركيا

قوات أمن تركية
30 نوفمبر 2022 21:41

وُجّهت تحذيرات لسفارتين غربيتين على الأقل من تهديدات أمنية جديدة في العاصمة التركية أنقرة، بعد أسبوعين من انفجار قنبلة في قلب إسطنبول.

وقُتل ستة أشخاص في الهجوم الذي وقع في شارع مزدحم بالمشاة، وألقت السلطات التركية باللوم فيه على مسلحين من حزب العمال الكردستاني.

وقالت ثلاث من سفارات دول في غرب أوروبا ومنظمة دولية كبرى لوكالة رويترز للأنباء، مع طلب عدم ذكر الأسماء لحساسية الموضوع، إن السلطات التركية حذرتها من تهديدات محتملة.

وسلطت المنظمة الكبرى، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اطلعت عليها «رويترز»، الضوء على المخاطر في مراكز التسوق ومحطات الحافلات والمطارات بسبب احتمال شن مسلحين هجمات انتقامية.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء «تانيوج» الصربية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش قوله إنه يتعين على الرعايا الصرب تجنب السفر إلى تركيا، خاصة أنقرة في الأسابيع المقبلة بسبب احتمال وقوع هجمات.

وقال داتشيتش في تصريح لتانيوج «أريد أن أحذر من أن من الممكن، بحسب المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، توقع هجمات إرهابية في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي هذه الحالة، تشير هذه المعلومات إلى العاصمة التركية أنقرة».

وأضاف داتشيتش أن التحذير قد يسري أيضاً على أجزاء أخرى من تركيا. وحذر الرعايا الصرب من السفر إلى هناك، ما لم تكن لديهم حاجة ماسة.

 

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المصدر: وكالات
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تحذير
تهديدات أمنية
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