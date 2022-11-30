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روسيا تدعو لتجنب مواجهة عسكرية بين القوى النووية

صواريخ متطورة سلمتها أميركا لأوكرانيا
30 نوفمبر 2022 19:54

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، اليوم الأربعاء، إن من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية، حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط.

وقال لافروف وفقا لما نقل عنه "من الضروري تجنب أي صدام عسكري بين القوى النووية، حتى باستخدام الأسلحة التقليدية. من المحتمل أن يخرج التصعيد عن نطاق السيطرة".

وسبق أن نفى العديد من كبار المسؤولين الروس أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا واتهموا الغرب بتصعيد الرهان النووي.

وقدمت دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حزمة لم يسبق لها مثيل من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وسبق أن قالت موسكو إن هذا يجعل حلف شمال الأطلسي طرفا في الصراع، على الرغم من أن الجانبين شددا على أهمية تجنب المواجهة المباشرة.

وأوكرانيا ليست عضوا في الحلف لكنها تسعى للانضمام إليه.

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المصدر: وكالات
القوى النووية
مواجهة عسكرية
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