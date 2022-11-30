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هاواي: بعد ثوران أكبر بركان في العالم.. عاصفة ثلجية

ثوران أكبر بركان نشط في العالم
30 نوفمبر 2022 18:46

بعد أيام من ثوران أكبر بركان نشط في العالم في جزيرة هاواي الأميركية، تلقى سكان الجزيرة مفاجأة أخرى، وهي تحذيرات من عاصفة ثلجية في أعلى قمم المنطقة.

وأصدرت الخدمة الوطنية للطقس تحذيرا لقمم الجزيرة الكبرى في هاواي، حيث ينفث البركان "مونا لوا" الدخان والرماد منذ أول أمس الأحد.

ومن المتوقع سقوط ثلوج يصل ارتفاعها إلى بوصة (2,5 سنتيمتر) على ارتفاع 12 ألف قدم (3658 متراً) وفقا للتحذير الذي يستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ومن غير المتوقع أن تؤثر الثلوج على حركة الطيران، إلا أن حالة الطرق قد تكون زلقة.

وقد ثار بركان "مونا لوا" لأول مرة منذ 38 عاما.

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المصدر: د ب أ
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بركان
عاصفة ثلجية
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