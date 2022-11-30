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روسيا تردّ على مقترح وضع سقف لأسعار النفط

حقل نفط روسي
30 نوفمبر 2022 17:55

ردّت موسكو، اليوم الأربعاء، على مقترح الدول الغربية القاضي بوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المقترح إجراء «مضر بالسوق» من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءاً.

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة «قلنا مراراً إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق».

وأوضحت أن موسكو لن تصدّر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار.

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المصدر: رويترز
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