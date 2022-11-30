4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن مهاجماً انتحارياً من حركة طالبان الباكستانية صدم بسيارة ملغومة دورية للشرطة ترافق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الحركة إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة.
وقال الجيش إنه قتل 10 مسلحين في بلوخستان أمس الثلاثاء، لكنه لم يوضح إلى أي حركة ينتمون.
وصرح أظفر مهسار المسؤول بالشرطة للصحفيين بأن المهاجم صدم بمركبته الملغومة شاحنة للشرطة ما تسبب في انفجار المواد المتفجرة، ودفع الشاحنة للسقوط في أحد الأودية.
وقال مسؤول آخر في الشرطة ويدعى عبد الحق إن من بين القتلى شرطياً وامرأة وطفلاً، وإن بعض المصابين في حالة خطيرة.
وقال مسؤول يُدعى وسيم بايج إن أحد المصابين توفي في المستشفي، وأضاف أن من بين المصابين 15 شرطياً.
وكثيراً ما يستهدف المتشددون فرق التطعيم ضد شلل الأطفال.
وندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالهجوم، وتعهد بمواصلة حملة التطعيم.