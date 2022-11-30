المفوضية الأوروبية ترغب في تجميد مليارات مخصصة للمجر

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تجميد عدة مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، حتى تنفذ بودابست إصلاحات أخرى جوهرية لتحسين سيادة القانون ومحاربة الفساد.

وقالت المفوضية، في بيان، إن جهود بودابست، خلال الأشهر الماضية، لمحاربة الفساد وتحسين سيادة القانون لاسترضاء بروكسل لم تكن كافية للإفراج عن الأموال.

وأصبح مبلغ 7.5 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المحك، بالإضافة إلى 5.8 مليار يورو في صورة قروض من صندوق التكتل للتعافي من جائحة كوفيد-19. وأقرت المفوضية خطة بودابست بشأن كيفية إنفاق 5.8 مليار يورو من المساعدة المقدمة للتعافي من الجائحة، لكنها ربطت أي مدفوعات بسلسلة إصلاحات تهدف إلى محاربة الفساد وتحسين استقلال القضاء.

وقالت المفوضية إنه يجب عدم دفع أي أموال للمجر قبل تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة بالكامل.

اقترحت المفوضية لأول مرة تجميد الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، إذا فشلت بودابست في محاربة الفساد.

تحدث تقرير سابق للمفوضية عن بيئة توجد فيها مخاطر المحسوبية والمحاباة خاصة محاباة الأقارب في وظائف الإدارة العامة رفيعة المستوى وبقيت تلك لأمور دون معالجة .

ولا يزال اقتراح المفوضية يحتاج إلى دعم عدد كاف من دول الاتحاد الأوروبي.