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اقتحام مصرف في جبل لبنان

اقتحام مصرف في جبل لبنان
30 نوفمبر 2022 15:27

اقتحم  مودع  لبناني اليوم الأربعاء مصرف "الاعتماد" فرع شحيم في جبل لبنان للمطالبة بوديعته.

وهدد المودع ، الذي بحوزته مادة البنزين ، بإحراق المصرف بمن فيه إذا لم يحصل على وديعته التي تبلغ حوالي 200 ألف دولار لمعالجة زوجته التي تعاني من مرض السرطان.

وقال ابن المودع  المتواجد خارج المصرف ، في تصريح ، إن "والدتي مريضة وقد بعنا قطعتي أرض ومحلين ووضعنا الأموال في البنك، وتقدمنا بشكوى إلى القضاء قبل عام للحصول على أموالنا ، والآن والدتي مريضة وبحاجة لعلاج وقد تدّين والدي مبلغاً من المال لعلاج زوجته، والآن نحن بحاجة لاستكمال العلاج".

وأضاف " لم يعد هناك أي شيء يخسره ، والدي خسر كل شيء وإذا لم يحصل على وديعته فإنه سوف يقوم بإحراق المصرف بمن فيه ".

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 وينتظر المودع نتيجة المفاوضات مع مدير المصرف المتواجد في داخله مع الموظفين، حسبما أعلن ابنه.

وحضرت القوى الأمنية إلى داخل المصرف وأقفلت المصرف، وحضرت سيارة للدفاع المدني تحسباً لحدوث أي طارىء.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر  الماضي.

 

المصدر: د ب أ
لبنان
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