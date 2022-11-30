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«الصحة السورية» : الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة

«الصحة السورية» : الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا تحت السيطرة
30 نوفمبر 2022 13:42

 أكد وزير الصحة  السوري الدكتور حسن الغباش أن الوضع الوبائي لانتشار الكوليرا في بلاده  تحت السيطرة وبطور الانخفاض.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)، اليوم الأربعاء، عن الوزير الغباش  قوله إنه "رغم نقص مخزون لقاحات الكوليرا بسبب تزايد حالات المرض عالمياً، إلا أن الوزارة استطاعت تأمين اللقاح بجهود حكومية استثنائية في سبيل تعزيز الاستجابة الصحية وحرصاً على سلامة الفرد والمجتمع".

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة بتنفيذ الخطة التشغيلية الوطنية للسيطرة على حالات مرض الكوليرا عبر ثلاثة محاور الصحة والمياه والتواصل لرفع الوعي المجتمعي للوقاية من الكوليرا .

وأكد أن أساس الوقاية من المرض هو استخدام الماء النظيف وتناول الغذاء من مصدر مأمون إضافة للالتزام بسلوكيات الصحة العامة ولا سيما غسل اليدين.

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وتسلمت وزارة الصحة السورية  اليوم مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي" تمهيداً لتنفيذ حملة لقاح ضد المرض في الـرابع من الشهر القادم ودعماً للجهود المبذولة للحد من انتشار المرض.

وأكد الوزير الغباش أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لإطلاق الحملة التي تستمر أسبوعين وتستهدف الأشخاص من عمر سنة وما فوق في مناطق "ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة " كمرحلة أولى كونها الأكثر تأثراً بالمرض.

يذكر أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا في سوريا بلغ حتى أمس الثلاثاء 1556 إصابة و49 حالة وفاة.

المصدر: د ب أ
سوريا
الكوليرا
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