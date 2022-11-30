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بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تجارة رقمية

بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تجارة رقمية
30 نوفمبر 2022 12:48

 ذكرت الحكومة في لندن أن أوكرانيا ستضمن الوصول إلى الخدمات المالية البريطانية، فيما تسعى لإعادة بناء اقتصادها المتعثر، في أعقاب التوقيع على اتفاق جديد غير مسبوق.

وسيوقع وزير التجارة البريطاني كيمي بادنوش والنائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيرينكو على اتفاق التجارة الرقمية، في لندن اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وذكر مسؤولون أن الاتفاق-الذي استند إلى اتفاق مماثل ، تم التوقيع عليه في وقت سابق بين بريطانيا وسنغافورة- سيدعم التجارة الرقمية، من خلال تسهيل تدفق البيانات عبر الحدود.

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يأتي ذلك في أعقاب توجه من قبل الحكومة في كييف خلال الصيف، لمعرفة ما إذا كان هذا الاتفاق سيكون ممكنا أم لا.

 

ويسمح الاتفاق أيضا بتعاون أوسع نطاقا بين بريطانيا وأوكرانيا حول الأمن الالكتروني والتكنولوجيات  الناشئة.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
أوكرانيا
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