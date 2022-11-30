وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إيطاليا

يتوجَه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، في زيارة ثنائية لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإيطالية، وللمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وحصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه اليوم .

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أنه "من المقرر أن يستقبل وزير الخارجية الإيطالي ، أنطونيو تاياني الوزير شكري بمقر الخارجية الإيطالية، للتباحث حول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والمتنامية بين البلدين، لاسيما زيادة التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين".

كما يلتقي شكري على هامش الزيارة مع كل من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سيشارك أيضاً خلال زيارته في منتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول المتوسط، وذلك في إطار تعزيز جهود مواجهة التحديات المشتركة اتصالاً بالتطورات الدولية الراهنة، حيث خصص المنتدى جلسة حوار مع الوزير سامح شكري لاستعرض الرؤية المصرية إزاء التطورات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات المرتبطة بأزمتي الغذاء والطاقة، فضلاً عن استعراض نتائج قمة المناخ "كوب 27 " وأهم مخرجاتها.