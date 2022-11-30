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قتلى وجرحى في تفجير استهدف الشرطة في باكستان
قتلى وجرحى في تفجير استهدف الشرطة في باكستان
30 نوفمبر 2022 11:00
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 23 بجروح الأربعاء في عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان، على ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال المسؤول الكبير في الشرطة في كويتا أزهر مهاسر، إن انتحارياً استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح، مشيرا إلى مقتل "شرطي وامرأة وطفل".
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