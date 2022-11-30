الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال قوي يضرب وسط اليونان

زلزال قوي يضرب وسط اليونان
30 نوفمبر 2022 08:56

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة إيفيا في وسط اليونان مساء الثلاثاء.

وذكر موقع "جريس ريبورتر" اليوناني، أن الجزيرة تعرضت لسلسلة من الهزات الارتدادية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ووفقا لمعهد الجيوديناميكا في أثينا، بلغت قوة الزلزال، ومركزه في الجنوب الشرقي من جزيرة يوبويا، 5 درجات على مقياس ريختر، وشعر به في العاصمة اليونانية.

وأعرب علماء زلازل يونانيون عن دهشتهم من النشاط الزلزالي في المنطقة.

وقال مدير المعهد ، فاسيليس كاراستاثيس، لصحيفة تو بروتو ثيما: "كانت هذه المنطقة تعتبر واحدة من أكثر المناطق أمانا في اليونان لسنوات عديدة".

أخبار ذات صلة
"الشبكة الوطنية" تسجل زلزالا جنوب إيران
زلزال يهز اليونان يشعر به سكان أثينا
المصدر: وكالات
زلزال
اليونان
أثينا
آخر الأخبار
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©