الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان.. الدفاع المدني يواصل إنقاذ المحاصرين من السيول

الدفاع المدني يواصل إنقاذ المحاصرين من السيول
30 نوفمبر 2022 08:45

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان عن مواصلة العمل على إنقاذ مواطنين حاصرتهم السيول داخل 
سياراتهم على جسر الفيدار الواقع على الطريق السريع الذي يربط بيروت بالشمال اللبناني،حيث ارتفع منسوب المياه، محولاً الطرقات إلى مستنقعات للمياه، بسبب غزارة هطول الأمطار.

وتمكن العناصر من إنقاذ حافلة لنقل التلاميذ إثر سقوط صخرة كبيرة عليه في منطقة الفيدار وقد تم تسليم التلاميذ لذويهم دون تسجيل وقوع أي إصابات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام مساء الثلاثاء.

وفي مستيتا بجبل لبنان، تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم.
وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد من المنازل والمستودعات في أحياء حالات وبلاط والفيدار.

وأشار الدفاع المدني عبر حسابه على فيسبوك إلى أن "رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو صادما للسيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في منطقة جونية (الساحلية شمال بيروت) واجتاحت مركز الدفاع 
المدني الذي يقع تحت الجسر". 

أخبار ذات صلة
اقتحام مصرف في جبل لبنان
واشنطن: الوقت ليس في مصلحة لبنان
المصدر: د ب أ
السيول
لبنان
الدفاع المدني
آخر الأخبار
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
الرياضي
سويسرا وصربيا «المعركة الطاحنة»
اليوم 11:02
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©