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ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون إلى قاعدة أندروز
30 نوفمبر 2022 07:18

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام ويلتقي خلالها خصوصاً نظيره الأميركي جو بايدن، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوّية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.

وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.

وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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واشنطن
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