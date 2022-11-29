رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، عدم السماح باستخدام أراضي بلاده لتهديد أمن دول الجوار، قائلاً: «إننا نعتمد في علاقاتنا الخارجية مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

وتابع خلال زيارته لطهران أن «الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة»، لافتاً إلى «أننا اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة»، مبيناً «أننا سنبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة».

وشهدت المباحثات مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية».