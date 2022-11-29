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واشنطن: الوقت ليس في مصلحة لبنان

السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا
30 نوفمبر 2022 02:32

بيروت (وكالات)

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قالت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، إن الإطالة في انتخاب رئيس للبلاد والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان.
وشددت السفيرة الأميركية، خلال زيارتها مقر الرابطة المارونية في بيروت أمس، على «وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإن الإطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان».
وقالت: «يتعين البت في الإصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض». وأكّدت أن «الوضع في لبنان غير ميؤوس منه».
يذكر أن ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.
ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد بعد 7 جلسات للمجلس خصصت لانتخاب رئيس.
يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
ويطالب صندوق النقد الدولي لبنان بإقرار القوانين الإصلاحية للتوصل إلى اتفاق نهائي معه.

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