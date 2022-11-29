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الأمم المتحدة تدعو لوضع السلاح في ليبيا تحت مسؤولية الحكومة

الأمم المتحدة تدعو لوضع السلاح في ليبيا تحت مسؤولية الحكومة
30 نوفمبر 2022 02:32

حسن الورفلي (بنغازي)

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شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا، على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية.
وأكد زينينغا، خلال ندوة أمنية في ليبيا، أن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.
كما جدد زينينغا التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
وفي سياق آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس: إن «ما يعطل إجراء الانتخابات هو قانون إجرائها، وهذا الأمر تتحمله الأجسام التشريعية والاستشارية التي تتعمد التعطيل الممنهج لها»، في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وأبدى  الدبيبة أمام مؤتمر «المجتمع المدني نحو الانتخابات» في طرابلس أمس، حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية واحترام إرادة الشعب، مضيفاً: «أي حوار لا يقود لإنهاء المراحل الانتقالية فهو حوار فاشل وغير مقبول، ونحن نقف أمام مسؤولية الدفاع عن مسار التحول الديمقراطي والحفاظ على حق الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية».

ليبيا
الأزمة الليبية
حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد الدبيبة
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