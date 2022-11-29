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إيطاليا ترفض الصدام مع فرنسا بسبب سفن المهاجرين

جورجيا ميلوني
30 نوفمبر 2022 02:32

روما (وكالات) 

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أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن استعدادها للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كي تساعد البلدين على تجاوز خلافهما بشأن سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بحسب ما أوردته صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية. وقالت ميلوني: «لم تكن لدينا مشاكل مع فرنسا على الإطلاق، وليست لدينا مشاكل حالياً»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء. وأضافت: «لكن ليس مكتوباً في أي مكان أنه يجب ترك إيطاليا بمفردها، وأنها الدولة الوحيدة لدخول (المهاجرين)».
وتحركت حكومة ميلوني اليمينية خلال الأسابيع الأولى من تولي مهامها، لمنع دخول سفن الإنقاذ الموانئ الإيطالية، وقالت إنها يجب أن ترسو في فرنسا بدلاً من إيطاليا. وأثار الأمر غضب المسؤولين الفرنسيين، وبينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي انتقد إيطاليا لرفضها السماح بدخول السفن موانئها.
في السياق موازٍ قال خفر السواحل الإسباني، أمس الأول، إنه أنقذ 3 متسللين سافروا على دفة سفينة شحن قادمة من نيجيريا.
وأوضح أن السفينة هي ناقلة للكيماويات والمنتجات النفطية، وصلت إلى ميناء لاس بالماس في جزر الكناري مساء الاثنين.

جورجيا ميلوني
إيمانويل ماكرون
فرنسا
إيطاليا
المهاجرين
البحر المتوسط
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