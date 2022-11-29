كوريا الجنوبية تحذر الشمالية من «رد فعل غير مسبوق»

سيؤول (وكالات)

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن كوريا الشمالية ستواجه «رد فعل دولياً لم يسبق له مثيل» إذا أجرت أي تجربة نووية جديدة، ودعا الصين إلى القيام بدور أكبر لردع استفزازات كوريا الشمالية، بحسبما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

وقالت الوكالة، إن يون أدلى بهذه التصريحات وسط مخاوف متزايدة من إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة.

وتعهد يون برد «لم يسبق له مثيل» من جانب بلاده وشركائها إذا مضت كوريا الشمالية قدماً في إجراء تجربة نووية. وقال: «ليس من قبيل الحكمة أبداً أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة».

وفيما يتعلق باستفزازات بيونج يانج الصاروخية المتزايدة، قال يون، إن الصين لديها القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، إنه يتعين على الصين ممارسة نفوذها لمنع كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة.