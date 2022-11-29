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زلزال يهز اليونان يشعر به سكان أثينا

أثينا
30 نوفمبر 2022 00:34

أفاد شهود بأن زلزالا بقوة خمس درجات، وفق تقديرات أولية، هز وسط اليونان، اليوم الثلاثاء، وشعر به السكان في العاصمة أثينا.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب في الساعة 2006 بتوقيت جرينتش وكان مركزه على بعد 57 كيلومترا من شمال شرق أثينا. قُدر العُمق البؤري للزلزال في البداية بنحو كيلومترين اثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هز زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة "إيفيا" بوسط اليونان، وألحق أضرارا بالمباني القديمة في المنطقة وأجبر السلطات على إغلاق المدارس بشكل وقائي. وتلته توابع أصغر.

وكثيرا ما تتعرض اليونان لزلازل لا يتسبب معظمها في أضرار جسيمة.

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المصدر: رويترز
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أثينا
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