ترامب يواجه محاكمة جديدة في دعوى اعتداء

أجّل قاض أميركي، اليوم الثلاثاء، لمدة شهرين محاكمة التشهير المقررة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في دعوى من كاتبة تتهمه بالاعتداء عليها.
حدد لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن يوم العاشر من أبريل 2023 لتحاول إي. جين كارول إثبات أن ترامب كذب بإنكاره الاعتداء عليها منذ نحو 27 عاماً.
ولم يصدر كابلان قراراً بشأن طلب كارول عقد محاكمة تجمع بين الدعوى القضائية، التي رفعتها الكاتبة في نوفمبر 2019، مع دعوى قضائية رفعتها الأسبوع الماضي تتهم ترامب بالضرب.
ورفعت كارول، 78 عاماً، هذه القضية بموجب (قانون الناجين البالغين) الجديد في نيويورك الذي يمنح ضحايا الاعتداء نافذة لمدة عام واحد للتقاضي في اعتداءات مزعومة حدثت منذ فترة طويلة حتى لو كانت قوانين التقادم قد تجاوزاتها.
وعارض ترامب (76 عاماً) الجمع بين القضيتين وقال محاموه إنهم لا يعرفون من سيمثله في الدعوى الثانية. كان ترامب يريد موعد الثامن من مايو 2023 لنظر الدعوى الأولى. وكان التاريخ الأصلي هو السادس من فبراير.
وقالت روبرتا كابلان، محامية كارول، إنها مسرورة بالموعد الجديد للمحاكمة وتفهمت قرار تأجيل الحكم في القضية الثانية. وتسعى كلتا الدعويين إلى الحصول على تعويضات غير محددة.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلبات التعليق.
وذكرت كارول الاتهام بالاعتداء في مذكراتها، ورفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن ادعى الرئيس السابق في يونيو 2019 عدم معرفته بها.