أوكرانيا توجه نداء إلى «الناتو» بشأن المساعدات العسكرية
أمين عام حلف الناتو ستولتبرج (يمين الصورة) يلتقي وزير خارجية أوكرانيا كوليبا
29 نوفمبر 2022 23:19
دعت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجتمعة في العاصمة الرومانية بوخارست إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قبل وقت قليل من بدء لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج "في المرة السابقة، قلت ثلاث كلمات: أسلحة، أسلحة، أسلحة. هذه المرة لدي ثلاث كلمات أخرى: أسرَع، أسرَع، أسرَع".
أما عن الحاجات الأوكرانية الأكثر إلحاحاً، فقد أشار إلى أنها مولّدات وصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
يأتي ذلك فيما تعهد ستولتنبرج، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن يكثف أعضاء الحلف مساعداتهم العسكرية لأوكرانيا.
جاءت تصريحاته قبل اجتماع يعقده وزراء خارجية الحلف على مدى يومين في بوخارست.
وقال ستولتنبرج، إن الاجتماع سيكون بمثابة منصة لحشد مزيد من الدعم لأوكرانيا. وسيركز الاجتماع على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، إضافة إلى تقديم تقديم مساعدات غير فتاكة.