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سوريا تشدد إجراءات ترشيد الوقود

أرشيفية
29 نوفمبر 2022 22:56

أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، خفض كميات الوقود المخصصة للسيارات الحكومية وذلك للمساعدة في مواجهة النقص الذي أدى لتوقف عدد من أبراج الهواتف المحمولة عن العمل.

ووفقاً لبيان فقد أمر رئيس الوزراء حسين عرنوس بخفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية 40 بالمئة وفرض قيود على السفريات الرسمية للأغراض غير الضرورية.

وأضاف البيان، الذي عزا النقص لتأخر وصول الشحنات، أن قرار تخفيض المخصصات لا يشمل وسائل النقل الجماعي.

 

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