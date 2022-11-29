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تصدير أول شحنة من السماد الروسي

سفينة شحن روسية
29 نوفمبر 2022 22:15

أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أول شحنة من السماد الروسي غادرت هولندا، اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى مالاوي بموجب اتفاق تصدير سابق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقال المتحدث، في بيان، إن الشحنة، التي تضم 20 ألف طن متري من السماد، هي الأولى في سلسلة من الصادرات التي ستوجه لأفريقيا في الأشهر المقبلة، مضيفا أن شحنة اليوم الثلاثاء ستُرسل إلى مالاوي عبر موزمبيق.

وجُدد الاتفاق، الذي أُبرم لأول مرة في يوليو في إسطنبول، في وقت سابق هذا الشهر ويسمح بشحن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانية محددة مُطلة على البحر الأسود، بالإضافة إلى صادرات السماد من منتجي السماد الروس.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق أربعة أيام في أكتوبر لكنها عادت إلى المشاركة لاحقا.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السماح بصادرات تقدم كتبرعات وتبلغ 260 ألف طن متري من السماد الروسي المخزن في أوروبا «سيُسهم في تخفيف الاحتياجات الإنسانية ومنع الخسائر الكارثية في المحاصيل في أفريقيا، حيث موسم غرس البذور حاليا».

وأضاف المتحدث «تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية المكثفة مع جميع الأطراف لضمان وصول صادرات المواد الغذائية والأسمدة الضرورية بلا عوائق من أوكرانيا والاتحاد الروسي، المعفاة من العقوبات المفروضة، إلى الأسواق العالمية».

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