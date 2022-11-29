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أوكرانيا تتسلم منظومات صواريخ بعيدة المدى

منظومة صواريخ متطورة
29 نوفمبر 2022 20:05

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أنظمة راجمات صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من المدفعية بعيدة المدى.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة على موقع تويتر "وصلت راجمات صواريخ من فرنسا إلى أوكرانيا! الجيش الأوكراني بات الآن أقوى".

والراجمات، التي سلمتها فرنسا، هي رابع نوع متطور من أنظمة إطلاق الصواريخ، بعد هيمارس وإم270 ومارس11، التي سبق أن تسلمتها أوكرانيا من الدول الغربية.

ويبلغ مدى تلك الراجمات نحو 70 كلم.

وتريد كييف مزيدا من الأسلحة بعيدة المدى، كما تطالب بأنظمة دفاع جوي.

قبل أسبوعين، أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو عن تسليم راجمتي صواريخ فرنسيتين إلى أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال لوكورنو إن فرنسا سترسل بطاريتين من منظومة الدفاع الجوي "كروتال"، كما "تدرس طلبا من أوكرانيا لرادارات ضرورية لرصد الضربات".

وتخطط فرنسا أيضا لتدريب ألفين من 15 ألف جندي أوكراني وعد الاتحاد الأوروبي بتدريبهم.

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المصدر: آ ف ب
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