فرنسا تتوقع نقصاً في الكهرباء خلال أيام الشتاء

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران في باريس اليوم الثلاثاء إن فرنسا يمكن أن تواجه نقصًا في الكهرباء في حال حلول أيام شتاء شديدة البرودة .

وأضاف فيران "يمكن الأ يحدث توازن كامل بين توليد الكهرباء والطلب فى بضعة أيام شديدة البرودة".

وأوضح أن فريقا للأزمات اتفق مع المناطق على فرض قيود في حالة حدوث اختناقات فى الإمدادات ، مع تأمين مرافق البنية التحتية سريعة التأثر والأكثر عرضة للاضرار مثل المستشفيات أو خدمات الهاتف الطارئة .

ولن يتم استثناء العاصمة باريس من القيود المحتملة على الرغم من وجود العديد من المرافق الهامة هناك.