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فرنسا تتوقع نقصاً في الكهرباء خلال أيام الشتاء

فرنسا تتوقع نقصاً في الكهرباء خلال أيام الشتاء
29 نوفمبر 2022 19:52

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران في باريس اليوم الثلاثاء إن فرنسا يمكن أن تواجه نقصًا في الكهرباء في حال حلول أيام شتاء شديدة البرودة .

وأضاف فيران "يمكن الأ يحدث توازن كامل بين توليد الكهرباء والطلب فى بضعة أيام شديدة البرودة".

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وأوضح أن فريقا للأزمات اتفق مع المناطق على فرض قيود في حالة حدوث اختناقات فى الإمدادات ، مع تأمين مرافق البنية التحتية سريعة التأثر والأكثر عرضة للاضرار مثل المستشفيات أو خدمات الهاتف الطارئة .

ولن يتم استثناء العاصمة باريس من القيود المحتملة على الرغم من وجود العديد من المرافق الهامة هناك.

المصدر: د ب أ
فرنسا
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