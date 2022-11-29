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باكستان تعين الجنرال عاصم منير قائداً للجيش

باكستان تعين الجنرال عاصم منير قائداً للجيش
29 نوفمبر 2022 19:51

تولى الجنرال عاصم منير، اليوم الثلاثاء، منصب قائد الجيش الباكستاني الجديد، وهو تغيير رئيسي للقيادة في مؤسسة تلعب دوراً مؤثراً كبيراً في حكم الدولة المسلحة نوويا.

ويتولى منير، الذي تم تعيينه قائداً جديداً الأسبوع الماضي، زمام الأمور في وقت انجرف فيه الجيش إلى مواجهة سياسية بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية.

وقال القائد العام المنتهية ولايته الجنرال قمر جاويد باجوا أثناء مراسم التسليم في مقر القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي "أنا متأكد من أن تعيينه (منير) سيكون إيجابياً للجيش والبلاد".

وفي الآونة الأخيرة، أثار باجوا الذي تولى قيادة الجيش لمدة ست سنوات غضب خان وأنصاره الذين زعموا أن الجيش لعب دوراً في الإطاحة بخان من رئاسة الوزراء في أبريل في تصويت بحجب الثقة.

ونفى الجيش ضلوعه بأي دور.

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المصدر: وكالات
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