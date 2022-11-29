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ألمانيا: تطعيمات «كورونا» في العيادات

أرشيفية
29 نوفمبر 2022 19:43

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن من المنتظر إدخال لوائح تنظيمية جديدة على تطعيمات كورونا في ألمانيا بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إن "التطعيمات جارية، ولا توجد فجوة في التمويل"، لكنه أشار إلى أنه يجري التخطيط لنقلها بوجه عام إلى قطاع العيادات بحلول مطلع يناير حيث سيتم إعطاء الجزء الأكبر منها هناك.

يذكر أن مرسوم التطعيم الحالي الذي يحدد تنظيم هذه العملية وأجورها في مراكز التطعيم التابعة للولايات، سينتهي بحلول نهاية العام.

وذكر لاوترباخ أنه من المنتظر أن تدفع شركات التأمين الصحي القانوني التكاليف الخاصة بعمليات التطعيم حيث سيتم دفع هذه التكاليف أولا من احتياطي السيولة التابع لصندوق الصحة، ثم سيتم دفعها من جانب شركات التأمين الصحي اعتبارا من السابع من أبريل.

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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