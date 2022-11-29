تحذير من موجة جديدة من وباء كوفيد في فرنسا

حذر خبراء من موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد مدفوعة بانخفاض درجات الحرارة، مما أثار مخاوف على صحة الأكثر عرضة للخطر.
عادت الإصابات وحالات الدخول إلى المستشفى إلى الارتفاع، حيث أبلغ الجمعة عن 48629 إصابة جديدة في فرنسا، مقابل 33177 إصابة جديدة الجمعة السابقة، أي بزيادة 46 بالمئة.
ينعكس الارتفاع الحالي على «ازدياد عدد حالات الاستشفاء الجديدة ودخول أقسام الرعاية المركزة» بعد «أربعة أسابيع من التراجع»، وفق ما ذكرت هيئة الصحة العامة في آخر بيان أسبوعي لها. واستقبل أكثر من 4500 حالة استشفاء خلال الأيام السبعة الماضية.
أشار عالم الأوبئة باسكال كريبي إلى «أن معدل تكاثر كوفيد ارتفع إلى أكثر من 1 منذ عدة أيام، مما يعني ازدياداً في معدل الإصابات: نحن في بداية منحنى مطرد إلى حد ما».
ولا يساور بعض الخبراء الشك في أن «موجة تاسعة تتشكل في فرنسا خاصة وفي أوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية بشكل عام»، كما صرّح أنطوان فلاولت، مدير معهد الصحة العالمية بجامعة جنيف.
في فرنسا، «إذا استندنا إلى السنوات السابقة، فيمكننا أن نتوقع تواصل ارتفاع المنحنى وأن توفر عطلة عيد الميلاد أول فترة هدوء» بفضل العطلات المدرسية، وفقاً لفلاولت.
في فرنسا، أمنت الموجات الثماني الأولى بعض المناعة للسكان الذين تلقوا اللقاح على نطاق واسع ولكنهم تأخروا في تناول الجرعة الثانية. وفي حال ظل العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات (أقل من 19 ألفاً) دون أعلى المستويات التي سجلت هذا العام، فإن عودة ظهور الوباء قد تؤدي إلى إنهاك النظام الصحي المتعثر بالفعل.
تواجه المستشفيات الفرنسية بالفعل موجة من التهاب القصيبات على نطاق غير مسبوق، في حين أن الإنفلونزا الموسمية القادمة تثير مخاوف من تأثير «مضاعف ثلاث مرات».
أودى وباء كوفيد-19 بحياة 158771 شخصاً في فرنسا، بحسب منظمة الصحة العالمية، وأكثر من 6.6 مليون حالة وفاة في العالم.