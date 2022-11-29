ألمانيا تدعو مقدونيا الشمالية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مقدونيا الشمالية إلى السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات.

وخلال كلمته أمام برلمان مقدونيا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، قال شتاينماير في العاصمة سكوبي اليوم الثلاثاء :" واصلوا طريق الانضمام بحزم، لا تستديروا في الأمتار الأخيرة".

وأضاف شتاينماير أنه يدرك أن هذا الطريق أبعد ما يكون عن السهولة وأن الثقة والصبر مرهقان في المفاوضات الشاقة وربما أكثر من مرهقين في بعض الأحيان".

يذكر أن زيارة شتاينماير لمقدونيا الشمالية تأتي في إطار جولة في غرب البلقان وتستمر هذه الزيارة حتى غد الأربعاء.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره المقدوني الشمالي ستيفو بنداروفسكي، أكد شتاينماير أن " مقدونيا الشمالية جزء من العائلة الأوروبية".

من جانبه، أشاد بنداروفسكي بألمانيا ووصفها بأنها "شريك مهم".

وتنتظر مقدونيا الشمالية وكذلك أيضا خمس دول أخرى في غرب البلقان، منذ نحو 20 عام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد شتاينماير في خطابه أن " الاتحاد الأوروبي لن يكون مكتملا بدون غرب البلقان وبدون مقدونيا الشمالية"، وحث في الوقت نفسه على تنفيذ إصلاحات في السياسة والقضاء والاقتصاد.