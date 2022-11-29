«الناتو» يعد بتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا

تعهد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، بأن يكثف أعضاء الحلف مساعداتهم العسكرية لأوكرانيا. وقال ستولتنبرج «أعتقد أننا جميعاً نرى الصور المنقولة بالأقمار الصناعية والتي تظهر فيها أوروبا مضيئة وأوكرانيا مظلمة... لذلك، ثمة مهمة جسيمة لإعادة بناء كل هذا». جاءت تصريحاته قبل اجتماع يعقده وزراء خارجية الحلف على مدى يومين في العاصمة الرومانية بوخارست. وقال ستولتنبرج، إن الاجتماع سيكون بمثابة منصة لحشد مزيد من الدعم لأوكرانيا. وسيركز الاجتماع على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، إضافة إلى تقديم تقديم مساعدات غير فتاكة. وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة، والتي تشمل سلعاً مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء، من خلال حزمة مساعدات من الحلف يمكن للأعضاء الإسهام فيها، ويهدف ستولتنبرج إلى توسيعها. وكرر عدة وزراء من الحلف، المؤلف من 30 دولة، تعليقات ستولتنبرج. وتشارك فنلندا والسويد في الاجتماع إلى جانب الدول الأعضاء بالحلف، إذ تتطلعان إلى تأمين عضويتهما الكاملة بالحلف انتظاراً لتصديق تركيا والمجر عليهما. أخبار ذات صلة انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تجارة رقمية

المصدر: آ ف ب