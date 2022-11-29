الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الناتو يناقش تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا

الناتو يناقش تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا
29 نوفمبر 2022 13:29

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعا في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا  بما في ذلك توفير المزيد من الدفاع الجوي.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين، إنه يتوقع من الدول الأعضاء "زيادة" أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وقطع الغيار والتدريب المقدمة لأوكرانيا.

ويحري وزراء الناتو المحادثات، التي تستمر يومين، بالقاعات الرخامية في قصر البرلمان بالعاصمة الرومانية، وهو مكان الإعلان الرسمي عن القرار المصيري للحلف في عام 2008 بأن جورجيا وأوكرانيا "ستصبحان عضوتين في الناتو".

أخبار ذات صلة
«الناتو» يتهم بوتين باستخدام الشتاء سلاح حرب
تقدم سويدي فنلندي في مساعي الانضمام لـ «الناتو»

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه بالإضافة إلى احتياجات أوكرانيا الملحة، ستتم أيضا مناقشة الدعم طويل الأجل للبلاد، بما فيه الانتقال من استخدام الأنظمة السوفيتية إلى المعدات العسكرية الغربية الحديثة.

ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية السويد وفنلندا في المحادثادت، كمراقبين، كمدعوين رسميين. وتمت دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا كضيف إلى مأدبة عشاء، اليوم.

 

المصدر: د ب أ
الناتو
آخر الأخبار
هيئة البيئة - أبوظبي
دنيا
إنجاز أكبر لوحة فنية.. احتفالاً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:28
صناع محتوى
دنيا
صناع محتوى يعبّرون عن حُبهم للدولة في عيدها الـ 51
اليوم 19:21
من أوبريت «حكاية وطن»
دنيا
أوبريت «حكاية وطن» يحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51
اليوم 19:14
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©