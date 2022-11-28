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الأردن: دعم جهود التوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار لليمن

الأردن: دعم جهود التوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار لليمن
29 نوفمبر 2022 01:54

عمّان (الاتحاد)

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أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أمس، دعم بلاده لجهود التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في العاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي. وشد الملك عبد الله على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكداً دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية. كما تناول الملك عبد الله والعليمي العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وأكدا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية. وأشاد العلمي، وفق البيان، بجهود الأردن لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً تقديره لدعوات عمّان في المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.
كما التقى العليمي مع رئيس مجلس الأعيان الأردني «الغرفة الثانية للبرلمان» فيصل الفايز وبحثا تطورات الوضع اليمني وسبل تعزيز العلاقات في الجوانب التشريعية وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

الملك عبد الله الثاني
اليمن
رشاد العليمي
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