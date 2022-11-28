واشنطن تدعو «الحوثيين» إلى وقف هجماتهم على موانئ اليمن

واشنطن (وكالات)

دعت واشنطن، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية، وذلك تزامناً مع بدء مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينج أمس الأول، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان والسعودية في إطار دعم جهود السلام. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان إن «البيئة التي أوجدتها الهدنة بواسطة الأمم المتحدة أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ سنوات عدة».

وأضافت: «في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثي بأن اليمنيين يدعون إلى السلام وليس العودة إلى الحرب».

كما دعت «ميليشيات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها على الموانئ اليمنية والتي تعطل تدفق الموارد التي تشتد الحاجة إليها وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء اليمن». وأكدت أن «مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى دفع اليمنيين إلى دوامة أخرى من العنف والمعاناة لا طائل لها». كما دعت الميليشيات إلى «اغتنام هذه الفرصة للسلام والتعاون مع الأمم المتحدة وقبول أن الطريق الوحيد لإنهاء 8 سنوات من الحرب هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية».