دعوة أميركية للإسراع بانتخاب رئيس للبنان

بيروت (الاتحاد)

شدد وفد من الكونجرس الأميركي أمس، على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للبنان، داعياً إلى إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، إن الوفد الأميركي لفت بعد لقائه ميقاتي إلى وجود تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة.

ودعا المشرعين والساسة اللبنانيين إلى بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي «التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي».

وقال البيان إن الوفد الأميركي هنأ الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت إلى مجلس النواب، متمنياً الإسراع في إقرارها.

وكان الوفد برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر قد التقى في وقت سابق أمس، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وأكد الوفد دعم الولايات المتحدة للبنان والتشديد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي في الإصلاحات.