الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دعوة أميركية للإسراع بانتخاب رئيس للبنان

دعوة أميركية للإسراع بانتخاب رئيس للبنان
29 نوفمبر 2022 01:54

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«انعدام الثقة» يعمق انهيار القطاع المصرفي اللبناني
الفراغ السياسي يعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان

شدد وفد من الكونجرس الأميركي أمس، على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للبنان، داعياً إلى إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، إن الوفد الأميركي لفت بعد لقائه ميقاتي إلى وجود تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة. 
ودعا المشرعين والساسة اللبنانيين إلى بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي «التي لا تتم من دون محاربة الفساد وإقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي». 
وقال البيان إن الوفد الأميركي هنأ الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما هنأها على جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت إلى مجلس النواب، متمنياً الإسراع في إقرارها.
 وكان الوفد برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر قد التقى في وقت سابق أمس، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. 
وأكد الوفد دعم الولايات المتحدة للبنان والتشديد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي في الإصلاحات.

الكونجرس الأميركي
لبنان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©