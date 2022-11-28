الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى محدد

مصر تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى محدد
29 نوفمبر 2022 01:54

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ جنوب سيناء

طالبت مصر بتنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.
وعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه في القاهرة أمس، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الجهود المستمرة التي بذلتها بلاده وما تزال تبذلها لحلحلة الأزمة الليبية، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التشديد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أبو زيد، إن شكري شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ.

 

مصر
ليبيا
سامح شكري
القاهرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©