مصر تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى محدد

حسن الورفلي (بنغازي)

طالبت مصر بتنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.

وعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه في القاهرة أمس، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الجهود المستمرة التي بذلتها بلاده وما تزال تبذلها لحلحلة الأزمة الليبية، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيراً إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التشديد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أبو زيد، إن شكري شدد على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ.