«الجامعة» تؤكد أهمية الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف

القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، أهمية الدور الفعال لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها في محاربة ظاهرة الإرهاب ونزعات التطرف.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد خطابي خلال حلقة علمية حول «دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام».

ورأى خطابي أن إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية يظل من صميم الأدوات الإعلامية الأكثر تأثيراً في الرأي العام، مؤكداً الأهمية الخاصة لجودة التكوين الأكاديمي وصقل قدرات ومهارات معدي هذه البرامج لامتلاك الدراية المهنية الكافية.

وشدد في السياق ذاته على «أهمية التزام الدقة في تغطية الأحداث الإرهابية خاصة والحذر من المغالطات التي أضحت تكتسح الفضاء الرقمي وعدم السقوط في تهويل هذه الأحداث بما قد يمس بسكينة السكان وسلامة الأمن القومي».